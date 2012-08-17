Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Сикач
Степан Сикач
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Алборов
Мирза Алборов
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
73
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
64
-
Бажев
Амир Бажев
77
Запасные
-
Марков
Александр Марков
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Криворучко
Александр Криворучко
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Бурмистров
Дмитрий Бурмистров
Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
58
-
Васиев
Фарход Васиев
26
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
59
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
82
Запасные
-
Ндри
Алли Ндри
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Алхазов
Александр Алхазов