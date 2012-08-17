Волгарь
мин
-
Печник
Андрей Печник
90
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
12'
89
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Машуков
Аслан Машуков
84
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
90
Запасные
-
Шаров
Сергей Шаров
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Петривский
Тарас Петривский
-
Камболов
Руслан Камболов
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
54'
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
77
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Бочков
Андрей Бочков
34
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
66
Запасные
-
Матюгин
Денис Матюгин
-
Котляров
Александр Котляров
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Вьештица
Милан Вьештица
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Кухарчук
Илья Кухарчук