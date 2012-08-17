Торпедо
мин
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
-
Мищенко
Михаил Мищенко
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
69
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
87
-
Козлов
Андрей Козлов
46
Запасные
-
Таранов
Владимир Таранов
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Большаков
Денис Большаков
-
Родин
Иван Родин
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
60
-
Чадов
Вячеслав Чадов
74
-
Алексеев
Сергей Алексеев
83
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Чуперка
Валерий Чуперка
-
Роденков
Юрий Роденков