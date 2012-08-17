СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Зюзин
Максим Зюзин
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Романович
Анатолий Романович
20'
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
63
-
Мамтов
Хасан Мамтов
39
-
Басиев
Валерий Басиев
46
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Коффи
Эуген Коффи
-
Агапов
Александр Агапов
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
-
Мицейка
Дариус Мицейка
-
Семенов
Андрей Семенов
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Радченко
Александр Радченко
Сочи
мин
-
Андреев
Максим Андреев
24'
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Матрахов
Евгений Матрахов
90
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Хотов
Мурат Хотов
76
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
66
-
Козлов
Михаил Козлов
65
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Мязин
Андрей Мязин
90
Запасные
-
Усанов
Максим Усанов
-
Белов
Константин Белов
-
Арлашин
Андрей Арлашин
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
-
Круподер
Александр Круподер