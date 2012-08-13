Сочи
мин
-
Андреев
Максим Андреев
88
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Матрахов
Евгений Матрахов
90
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Хотов
Мурат Хотов
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
89
-
Козлов
Михаил Козлов
69
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Мязин
Андрей Мязин
90
Запасные
-
Усанов
Максим Усанов
-
Белов
Константин Белов
-
Арлашин
Андрей Арлашин
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
-
Круподер
Александр Круподер
Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Кобзарь
Евгений Кобзарь
90
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
79
-
Даниловский
Сергей Даниловский
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
90
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Козлов
Александр Козлов
81
Запасные
-
Пухаев
Инал Пухаев
-
Будаков
Александр Будаков
-
Жестоков
Максим Жестоков
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Воронкин
Артем Воронкин