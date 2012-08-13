Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
80
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
85
-
Корытько
Владимир Корытько
52'
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
65
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Зайка
Яков Зайка
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Валикаев
Артур Валикаев
Волгарь
мин
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Печник
Андрей Печник
36'
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
72
-
Бекетов
Артем Бекетов
77
-
Машуков
Аслан Машуков
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
89
Запасные
-
Шаров
Сергей Шаров
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Петривский
Тарас Петривский
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
-
Антипенко
Александр Антипенко