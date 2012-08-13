Нефтехимик
мин
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
49'
74
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
73'
80
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Подымов
Александр Подымов
86
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
53'
82
Запасные
-
Котляров
Алексей Котляров
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
-
Махмутов
Руслан Махмутов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Джалилов
Искандар Джалилов
-
Нуров
Георгий Нуров
Салют
мин
-
Курачинов
Азамат Курачинов
90
-
Сикач
Степан Сикач
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
46
-
Алборов
Мирза Алборов
77
-
Кушов
Сергей Кушов
46
-
Ткачук
Денис Ткачук
56
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
Запасные
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Криворучко
Александр Криворучко
-
Старков
Вадим Старков
-
Яковлев
Максим Яковлев
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
-
Бажев
Амир Бажев
-
Бурмистров
Дмитрий Бурмистров