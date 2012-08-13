Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Аликин
Павел Аликин
69
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Васильев
Александр Васильев
61
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
24
-
Карлос
Диего Карлос
47
-
Осадчук
Сергей Осадчук
90
-
Маркосов
Михаил Маркосов
90
Запасные
-
Духнов
Евгений Духнов
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Василенко
Александр Василенко
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Галыш
Виталий Галыш
-
Киреев
Антон Киреев
Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Николов
Пламен Николов
76'
90
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90'
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Горбанец
Андрей Горбанец
59
-
Баженов
Никита Баженов
64
-
Черевко
Александр Черевко
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
86
Запасные
-
Сазонов
Алексей Сазонов
-
Овсянников
Ярослав Овсянников
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Башилов
Михаил Башилов
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Петраков
Юрий Петраков
-
Погребняк
Кирилл Погребняк