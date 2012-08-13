Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
43'
86'
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Базанов
Алексей Базанов
45'
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
69
-
Роденков
Юрий Роденков
75
-
Алексеев
Сергей Алексеев
90
Запасные
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
-
Чуперка
Валерий Чуперка
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Чадов
Вячеслав Чадов
Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Засеев
Аслан Засеев
81
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Шаваев
Алихан Шаваев
46
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Балов
Рустам Балов
46
-
Коронов
Игорь Коронов
46
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
Чеботару
Евгений Чеботару
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Сирадзе
Давид Сирадзе