Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
28'
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90'
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
78
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Бочков
Андрей Бочков
84
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
63
Запасные
-
Матюгин
Денис Матюгин
-
Котляров
Александр Котляров
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Ревякин
Алексей Ревякин
-
Вьештица
Милан Вьештица
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Савин
Евгений Савин
Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Мищенко
Михаил Мищенко
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Большаков
Денис Большаков
69
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
82
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
76
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Козлов
Андрей Козлов
90
Запасные
-
Таранов
Владимир Таранов
-
Рудаков
Антон Рудаков
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Епифанов
Алексей Епифанов
-
Довбня
Александр Довбня
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Родин
Иван Родин