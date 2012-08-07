Волгарь
мин
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Петривский
Тарас Петривский
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
85
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Машуков
Аслан Машуков
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
75
-
Романенко
Владимир Романенко
71
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
90
Запасные
-
Шаров
Сергей Шаров
-
Печник
Андрей Печник
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Марущак
Кирилл Марущак
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
Нефтехимик
мин
-
Пискунов
Антон Пискунов
82
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Куликов
Александр Куликов
77
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90'
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
88
-
Подымов
Александр Подымов
90
-
Нуров
Георгий Нуров
46
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
-
Котляров
Алексей Котляров
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
-
Махмутов
Руслан Махмутов
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Морозов
Сергей Морозов
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов