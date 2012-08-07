Ротор
мин
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Нечаев
Александр Нечаев
62
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Пугин
Алексей Пугин
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Рашевский
Сергей Рашевский
67
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Рылов
Артур Рылов
57
Запасные
-
Леонтьев
Александр Леонтьев
-
Хинчагов
Девико Хинчагов
-
Тодорович
Иван Тодорович
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
60'
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Карлос
Диего Карлос
64
-
Осадчук
Сергей Осадчук
58
-
Васильев
Александр Васильев
74
-
Маркосов
Михаил Маркосов
90
Запасные
-
Духнов
Евгений Духнов
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Смирнов
Андрей Смирнов
-
Василенко
Александр Василенко
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Галыш
Виталий Галыш
-
Данилов
Сергей Данилов