СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
30
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Зюзин
Максим Зюзин
46
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Луценко
Евгений Луценко
45'
65
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Зуев
Константин Зуев
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Басиев
Валерий Басиев
-
Радченко
Александр Радченко
Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
79
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
53
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
55
-
Алексеев
Сергей Алексеев
69
-
Базанов
Алексей Базанов
90
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Бородько
Михаил Бородько
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
-
Чадов
Вячеслав Чадов
-
Роденков
Юрий Роденков