Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
85'
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
89'
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Димидко
Александр Димидко
75
-
Петраков
Юрий Петраков
47
-
О`Коннор
Гарри О`Коннор
90
-
Черевко
Александр Черевко
50
Запасные
-
Сазонов
Алексей Сазонов
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Башилов
Михаил Башилов
-
Строев
Виктор Строев
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Горбанец
Андрей Горбанец
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
Балтика
мин
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
33
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Левшин
Владимир Левшин
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
64'
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90'
90
-
Гацко
Андрей Гацко
82
Запасные
-
Ткебучава
Давид Ткебучава
-
Джатиев
Донат Джатиев
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Колинько
Александр Колинько
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Рытов
Михаил Рытов
-
Каленкович
Виталий Каленкович