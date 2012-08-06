Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Большаков
Денис Большаков
61
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
54'
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
89
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Козлов
Андрей Козлов
85
Запасные
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Таранов
Владимир Таранов
-
Довбня
Александр Довбня
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Родин
Иван Родин
-
Климов
Валерий Климов
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
66
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
78
-
Гриднев
Даниил Гриднев
84
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Зайка
Яков Зайка
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Ндри
Алли Ндри
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Алхазов
Александр Алхазов