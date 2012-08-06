Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Коронов
Игорь Коронов
26'
66
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
7'
80'
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
74
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
48
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Чернышов
Игорь Чернышов
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Балов
Рустам Балов
-
Шаваев
Алихан Шаваев
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
Урал
мин
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
46
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Семакин
Максим Семакин
68
-
Герк
Анатолий Герк
46
-
Кобялко
Антон Кобялко
90'
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
61'
64
Запасные
-
Арапов
Дмитрий Арапов
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Вьештица
Милан Вьештица
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Савин
Евгений Савин