Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
67
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
79
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
87
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
56
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Зайка
Яков Зайка
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Корытько
Владимир Корытько
Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Коронов
Игорь Коронов
65
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
83
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
69
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Чернышов
Игорь Чернышов
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Балов
Рустам Балов
-
Шаваев
Алихан Шаваев
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Болов
Руслан Болов