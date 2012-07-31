Урал
мин
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
51
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
63
-
Бочков
Андрей Бочков
85
-
Герк
Анатолий Герк
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
49
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90'
90
Запасные
-
Арапов
Дмитрий Арапов
-
Ревякин
Алексей Ревякин
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
-
Семакин
Максим Семакин
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Кобялко
Антон Кобялко
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
59
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
8'
90
-
Зуев
Константин Зуев
51
-
Зюзин
Максим Зюзин
73
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Луценко
Евгений Луценко
72
Запасные
-
Коффи
Эуген Коффи
-
Агапов
Александр Агапов
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Радченко
Александр Радченко