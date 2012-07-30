Нефтехимик
мин
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
45
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Устинов
Виталий Устинов
35
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Подымов
Александр Подымов
87
-
Портнягин
Игорь Портнягин
55'
70'
85
Запасные
-
Котляров
Алексей Котляров
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Морозов
Сергей Морозов
-
Нуров
Георгий Нуров
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
64
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Родин
Иван Родин
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
75
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
63
Запасные
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Епифанов
Алексей Епифанов
-
Таранов
Владимир Таранов
-
Довбня
Александр Довбня
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Климов
Валерий Климов
-
Козлов
Андрей Козлов