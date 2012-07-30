Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Василенко
Александр Василенко
63
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Васильев
Александр Васильев
84
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Осадчук
Сергей Осадчук
78
-
Маркосов
Михаил Маркосов
53'
68
Запасные
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Тишкин
Максим Тишкин
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Карлос
Диего Карлос
-
Галыш
Виталий Галыш
-
Киреев
Антон Киреев
Салют
мин
-
Дегтев
Денис Дегтев
46
-
Сикач
Степан Сикач
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Жирный
Иван Жирный
89'
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
46
-
Ткачук
Денис Ткачук
75
-
Кушов
Сергей Кушов
73
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
Запасные
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Криворучко
Александр Криворучко
-
Старков
Вадим Старков
-
Бутырин
Сергей Бутырин
-
Алборов
Мирза Алборов
-
Бурмистров
Дмитрий Бурмистров