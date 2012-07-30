Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Каленкович
Виталий Каленкович
67
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
76
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Ибрагимов
Нажадди Ибрагимов
-
Джатиев
Донат Джатиев
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Левшин
Владимир Левшин
Ротор
мин
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
25'
75
-
Пугин
Алексей Пугин
81
-
Рашевский
Сергей Рашевский
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Рылов
Артур Рылов
59
Запасные
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Леонтьев
Александр Леонтьев
-
Хинчагов
Девико Хинчагов
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко