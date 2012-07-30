Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
75
-
Даниловский
Сергей Даниловский
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
90
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
52'
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Бреев
Сергей Бреев
70
Запасные
-
Белоцерковский
Даниил Белоцерковский
-
Пухаев
Инал Пухаев
-
Андрианов
Сергей Андрианов
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Жестоков
Максим Жестоков
-
Алексанян
Артак Алексанян
Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Строев
Виктор Строев
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
13'
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Петраков
Юрий Петраков
67
-
Черевко
Александр Черевко
73
-
Баженов
Никита Баженов
57
Запасные
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Башилов
Михаил Башилов
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Погребняк
Кирилл Погребняк