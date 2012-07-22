Ротор
мин
-
Тодорович
Иван Тодорович
46
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Пугин
Алексей Пугин
89
-
Ставпец
Александр Ставпец
76'
82
-
Рашевский
Сергей Рашевский
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Рылов
Артур Рылов
60
Запасные
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Малышев
Александр Малышев
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Алейник
Олег Алейник
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
69
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
90
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
78
-
Бреев
Сергей Бреев
90
Запасные
-
Белоцерковский
Даниил Белоцерковский
-
Пухаев
Инал Пухаев
-
Андрианов
Сергей Андрианов
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Жестоков
Максим Жестоков
-
Алексанян
Артак Алексанян