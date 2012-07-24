Волгарь
мин
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Петривский
Тарас Петривский
90
-
Машуков
Аслан Машуков
80
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
62
-
Антипенко
Александр Антипенко
45
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
77
Запасные
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
71'
85
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Василенко
Александр Василенко
59
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Васильев
Александр Васильев
90
-
Осадчук
Сергей Осадчук
79
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Маркосов
Михаил Маркосов
53
Запасные
-
Тишкин
Максим Тишкин
-
Киреев
Антон Киреев
-
Галыш
Виталий Галыш
-
Данилов
Сергей Данилов