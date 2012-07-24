СКА-Хабаровск
мин
-
Коффи
Эуген Коффи
40
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
69
-
Зураев
Эльбрус Зураев
81
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Зуев
Константин Зуев
40
-
Романович
Анатолий Романович
40'
90
-
Зюзин
Максим Зюзин
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Удалый
Игорь Удалый
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Луценко
Евгений Луценко
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Радченко
Александр Радченко
Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
67
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
78
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
81
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
77
Запасные
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Ндри
Алли Ндри
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Дудченко
Константин Дудченко
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов