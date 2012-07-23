Салют
мин
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Старков
Вадим Старков
76
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
66
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
71
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
46
-
Бажев
Амир Бажев
17'
90
Запасные
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Сикач
Степан Сикач
-
Бутырин
Сергей Бутырин
-
Яковлев
Максим Яковлев
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Крючков
Владислав Крючков
85
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Левшин
Владимир Левшин
13'
42'
63
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Гацко
Андрей Гацко
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Лапин
Иван Лапин
-
Джатиев
Донат Джатиев
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Рытов
Михаил Рытов
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий