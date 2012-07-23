Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Коронов
Игорь Коронов
63
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
46
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90'
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
46
Запасные
-
Сафонов
Валерий Сафонов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
-
Балов
Рустам Балов
-
Шаваев
Алихан Шаваев
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
Нефтехимик
мин
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
81
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
2'
78
-
Подымов
Александр Подымов
82
-
Портнягин
Игорь Портнягин
15'
47'
90
Запасные
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Махмутов
Руслан Махмутов
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Морозов
Сергей Морозов
-
Нуров
Георгий Нуров
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов