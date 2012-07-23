Енисей
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
71
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
64
-
Базанов
Алексей Базанов
80'
90
-
Роденков
Юрий Роденков
64
-
Кожанов
Олег Кожанов
46
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Плотников
Александр Плотников
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
-
Алиев
Азер Алиев
Сочи
мин
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Арлашин
Андрей Арлашин
58
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Матрахов
Евгений Матрахов
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Козлов
Михаил Козлов
75
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Мязин
Андрей Мязин
8'
90
Запасные
-
Усанов
Максим Усанов
-
Белов
Константин Белов
-
Вакулич
Дмитрий Вакулич
-
Хотов
Мурат Хотов
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
-
Круподер
Александр Круподер