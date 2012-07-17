Сочи
мин
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Матрахов
Евгений Матрахов
90
-
Арлашин
Андрей Арлашин
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Козлов
Михаил Козлов
81
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
63
-
Мязин
Андрей Мязин
51'
72
Запасные
-
Григорьев
Сергей Григорьев
-
Усанов
Максим Усанов
-
Вакулич
Дмитрий Вакулич
-
Ершов
Михаил Ершов
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Круподер
Александр Круподер
Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Строев
Виктор Строев
66
-
Димидко
Александр Димидко
60'
78'
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Петраков
Юрий Петраков
79
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Баженов
Никита Баженов
10'
90
-
Хазов
Антон Хазов
85
Запасные
-
Овсянников
Ярослав Овсянников
-
Сазонов
Алексей Сазонов
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Башилов
Михаил Башилов
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Черевко
Александр Черевко