Нефтехимик
мин
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Махмутов
Руслан Махмутов
44
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
83
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
68'
67
-
Подымов
Александр Подымов
46
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
-
Котляров
Алексей Котляров
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Куликов
Александр Куликов
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Нуров
Георгий Нуров
СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
76
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Зюзин
Максим Зюзин
90
-
Зуев
Константин Зуев
36
-
Саталкин
Никита Саталкин
58
-
Славнов
Роман Славнов
45'
59
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Семенов
Андрей Семенов
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Никифоров
Владислав Никифоров
-
Радченко
Александр Радченко