Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Василенко
Александр Василенко
85
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Войдель
Роман Войдель
86
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Осадчук
Сергей Осадчук
90
-
Васильев
Александр Васильев
37'
64
-
Маркосов
Михаил Маркосов
74
Запасные
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Тишкин
Максим Тишкин
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Карлос
Диего Карлос
-
Галыш
Виталий Галыш
-
Данилов
Сергей Данилов
Торпедо
мин
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Мищенко
Михаил Мищенко
62
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
46
-
Родин
Иван Родин
76
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
66
Запасные
-
Рудаков
Антон Рудаков
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Таранов
Владимир Таранов
-
Довбня
Александр Довбня
-
Большаков
Денис Большаков
-
Климов
Валерий Климов
-
Козлов
Андрей Козлов