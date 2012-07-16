Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Левшин
Владимир Левшин
86
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
10'
77
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
17'
90
-
Гацко
Андрей Гацко
89
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Лапин
Иван Лапин
-
Джатиев
Донат Джатиев
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Рытов
Михаил Рытов
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
Волгарь
мин
-
Ридель
Владимир Ридель
77
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Машуков
Аслан Машуков
46
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
46
Запасные
-
Шаров
Сергей Шаров
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Калешин
Игорь Калешин
-
Петривский
Тарас Петривский
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Антипенко
Александр Антипенко