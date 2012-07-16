Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Пухаев
Инал Пухаев
40
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
90
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
Запасные
-
Андрианов
Сергей Андрианов
-
Белоцерковский
Даниил Белоцерковский
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Жестоков
Максим Жестоков
-
Соболев
Владимир Соболев
Салют
мин
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
34'
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
53
-
Бажев
Амир Бажев
68
Запасные
-
Кортес
Амеро Давид Кортес
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Сикач
Степан Сикач
-
Алборов
Мирза Алборов
-
Яковлев
Максим Яковлев
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза