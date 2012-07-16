Урал
мин
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Волков
Максим Волков
46
-
Герк
Анатолий Герк
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
44'
65
-
Кобялко
Антон Кобялко
81
Запасные
-
Мельник
Иван Мельник
-
Арапов
Дмитрий Арапов
-
Данцев
Александр Данцев
-
Чухлей
Андрей Чухлей
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Семакин
Максим Семакин
-
Савин
Евгений Савин
Енисей
мин
-
Рожков
Павел Рожков
60
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Базанов
Алексей Базанов
8'
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
70
Запасные
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
-
Алиев
Азер Алиев
-
Роденков
Юрий Роденков