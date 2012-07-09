Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Балов
Рустам Балов
46
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
50'
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
46
-
Гошоков
Арсен Гошоков
90
Запасные
-
Сафонов
Валерий Сафонов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
-
Гурфов
Азамат Гурфов
-
Коронов
Игорь Коронов
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Василенко
Александр Василенко
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Войдель
Роман Войдель
68
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Васильев
Александр Васильев
72
-
Осадчук
Сергей Осадчук
90
-
Данилов
Сергей Данилов
77
-
Маркосов
Михаил Маркосов
90
Запасные
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Киреев
Антон Киреев
-
Галыш
Виталий Галыш