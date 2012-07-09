Ротор
мин
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Нечаев
Александр Нечаев
63
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Пугин
Алексей Пугин
85
-
Ставпец
Александр Ставпец
18'
77
-
Рашевский
Сергей Рашевский
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Глушков
Никита Глушков
90
-
Рылов
Артур Рылов
52
Запасные
-
Арлашин
Андрей Арлашин
-
Шумилин
Сергей Шумилин
-
Малышев
Александр Малышев
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Алейник
Олег Алейник
-
Фомин
Семен Фомин
Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Строев
Виктор Строев
79
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Петраков
Юрий Петраков
80
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Баженов
Никита Баженов
90
-
Черевко
Александр Черевко
90
-
Хазов
Антон Хазов
90
Запасные
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Чернов
Евгений Чернов
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Башилов
Михаил Башилов
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Сабитов
Ренат Сабитов
-
Погребняк
Кирилл Погребняк