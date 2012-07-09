Волгарь
мин
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
77
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Машуков
Аслан Машуков
71
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
61
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
55'
90
Запасные
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Пухаев
Инал Пухаев
90
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
43'
90
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
Запасные
-
Белоцерковский
Даниил Белоцерковский