Торпедо
мин
-
Федоров
Максим Федоров
44
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
84
-
Родин
Иван Родин
46
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
70
Запасные
-
Епифанов
Алексей Епифанов
-
Климов
Валерий Климов
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
-
Козлов
Андрей Козлов
Балтика
мин
-
Ибрагимов
Нажадди Ибрагимов
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Левшин
Владимир Левшин
89
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Гацко
Андрей Гацко
78'
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Каленкович
Виталий Каленкович