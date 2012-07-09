Енисей
мин
-
Лужков
Сергей Лужков
67
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
41'
45'
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
82
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
71
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
-
Алиев
Азер Алиев
-
Роденков
Юрий Роденков
Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Ндри
Алли Ндри
75
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
56
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
77
-
Дудченко
Константин Дудченко
63
-
Алхазов
Александр Алхазов
90
Запасные
-
Зайка
Яков Зайка
-
Быков
Роман Быков
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Сухов
Александр Сухов
-
Ятченко
Евгений Ятченко