Урал
мин
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
39'
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Бочков
Андрей Бочков
43'
90
-
Волков
Максим Волков
75
-
Семакин
Максим Семакин
65
-
Герк
Анатолий Герк
36'
61
-
Гогниев
Спартак Гогниев
24'
54
Запасные
-
Мельник
Иван Мельник
-
Арапов
Дмитрий Арапов
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Чухлей
Андрей Чухлей
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Кобялко
Антон Кобялко
Сочи
мин
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Григорьев
Сергей Григорьев
46
-
Хотов
Мурат Хотов
16
-
Ершов
Михаил Ершов
46
-
Матрахов
Евгений Матрахов
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Козлов
Михаил Козлов
73
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
90
Запасные
-
Усанов
Максим Усанов
-
Вакулич
Дмитрий Вакулич
-
Арлашин
Андрей Арлашин
-
Костин
Сергей Костин
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Мязин
Андрей Мязин
-
Круподер
Александр Круподер