Черноморец
мин
-
Григорян
Артур Григорян
2'
73
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Калешин
Евгений Калешин
86
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
68
-
Миносян
Артур Миносян
45'
90
-
Суродин
Руслан Суродин
90
-
Деменко
Максим Деменко
79
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
83'
90
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Васильев
Никита Васильев
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
-
Сидяев
Андрей Сидяев
-
Земченков
Виктор Земченков
Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
46
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Зимарев
Максим Зимарев
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Прошин
Дмитрий Прошин
46
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Втюрин
Павел Втюрин
90
-
Малышев
Валерий Малышев
76
-
Гацко
Андрей Гацко
81
Запасные
-
Путилин
Роман Путилин
-
Бобылев
Иван Бобылев
-
Лобанов
Дмитрий Лобанов
-
Усов
Антон Усов