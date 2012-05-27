Балтика
мин
-
Лапин
Иван Лапин
90
-
Сальников
Андрей Сальников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
89
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
64
-
Вотинов
Максим Вотинов
43'
38'
90
Запасные
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Колинько
Александр Колинько
-
Попов
Михаил Попов
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
-
Роденков
Юрий Роденков
Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
65
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
44'
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
90
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
90
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
65
Запасные
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Кленкин
Данил Кленкин
-
Иванников
Николай Иванников
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Низовцев
Константин Низовцев