СКА-Хабаровск
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
65
-
Коффи
Эуген Коффи
60
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Киселев
Антон Киселев
10'
46
-
Семенов
Андрей Семенов
2'
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
65
Запасные
-
Андроник
Валерий Андроник
-
Друковский
Владимир Друковский
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Кальчук
Иван Кальчук
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Голяткин
Сергей Голяткин
-
Радченко
Александр Радченко
КАМАЗ
мин
-
Шоркин
Максим Шоркин
90
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Антонюк
Александр Антонюк
67
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Бреев
Сергей Бреев
58
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
46
-
Сердюков
Сергей Сердюков
46
Запасные
-
Лунев
Егор Лунев
-
Кашиев
Амир Кашиев
-
Будылин
Сергей Будылин
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Малеев
Артемий Малеев
-
Лукьянов
Иван Лукьянов