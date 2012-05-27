Факел
мин
-
Лев
Роман Лев
49
-
Акопянц
Андрей Акопянц
90
-
Кириленко
Денис Кириленко
48
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Михалев
Алексей Михалев
57
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
49
Запасные
-
Авраменко
Дмитрий Авраменко
-
Кудряшов
Александр Кудряшов
-
Вакулич
Дмитрий Вакулич
-
Терновский
Дмитрий Терновский
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
-
Аброскин
Александр Аброскин
Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Беэ
Джонатан Беэ
54
-
Книга
Денис Книга
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Тихий
Дмитрий Тихий
90
-
Газинский
Юрий Газинский
79
-
Карлос
Диего Карлос
55
-
Славнов
Роман Славнов
62
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
90
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Дедечко
Денис Дедечко
-
Алхазов
Александр Алхазов
-
Шаповалов
Сергей Шаповалов