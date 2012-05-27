Волгарь
мин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Печник
Андрей Печник
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Волков
Максим Волков
46
-
Антипенко
Александр Антипенко
90
-
Матяш
Станислав Матяш
72
Запасные
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
-
Мязин
Андрей Мязин
-
Кротов
Вячеслав Кротов
Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
80'
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
86
-
Воронкин
Артем Воронкин
66
-
Едигарян
Артур Едигарян
55
-
Романенко
Владимир Романенко
58
Запасные
-
Каракин
Александр Каракин
-
Дебле
Серж Дебле
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
-
Мамтов
Хасан Мамтов