Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
76
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
56
-
Едигарян
Артур Едигарян
59
-
Мамтов
Хасан Мамтов
71
Запасные
-
Дебле
Серж Дебле
-
Каракин
Александр Каракин
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Наваловский
Георгий Наваловский
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Соколов
Дмитрий Соколов
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
Енисей
мин
-
Лужков
Сергей Лужков
59
-
Шарин
Сергей Шарин
90
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
65
-
Базанов
Алексей Базанов
90
Запасные
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Ковалев
Александр Ковалев
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Ильин
Илья Ильин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Васильев
Александр Васильев