Луч
мин
-
Беэ
Джонатан Беэ
90
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Тихий
Дмитрий Тихий
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
53
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Удалый
Игорь Удалый
-
Газинский
Юрий Газинский
-
Дедечко
Денис Дедечко
-
Алхазов
Александр Алхазов
-
Шаповалов
Сергей Шаповалов
Волгарь
мин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
87
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Волков
Максим Волков
79
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
90
-
Матяш
Станислав Матяш
69
Запасные
-
Печник
Андрей Печник
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Мязин
Андрей Мязин
-
Кротов
Вячеслав Кротов