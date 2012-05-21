КАМАЗ
мин
-
Шоркин
Максим Шоркин
90
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Бреев
Сергей Бреев
65
-
Друзин
Алексей Друзин
88
-
Антонюк
Александр Антонюк
84
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Коронов
Игорь Коронов
34'
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
65
Запасные
-
Лунев
Егор Лунев
-
Кашиев
Амир Кашиев
-
Жестоков
Максим Жестоков
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Малеев
Артемий Малеев
-
Лукьянов
Иван Лукьянов
Факел
мин
-
Бураков
Александр Бураков
60
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
35
-
Акопянц
Андрей Акопянц
90
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Денисов
Александр Денисов
79
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
78
-
Аброскин
Александр Аброскин
90
Запасные
-
Авраменко
Дмитрий Авраменко
-
Лев
Роман Лев
-
Гайдин
Александр Гайдин
-
Вакулич
Дмитрий Вакулич
-
Кудряшов
Александр Кудряшов
-
Терновский
Дмитрий Терновский
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс