Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
24
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
15'
61
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Секретов
Андрей Секретов
81
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
90
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
53
Запасные
-
Лабутин
Антон Лабутин
-
Малых
Андрей Малых
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Низовцев
Константин Низовцев
-
Иванников
Николай Иванников
-
Кожанов
Олег Кожанов
СКА-Хабаровск
мин
-
Андроник
Валерий Андроник
36
-
Друковский
Владимир Друковский
69
-
Киселев
Антон Киселев
46
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кальчук
Иван Кальчук
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Радченко
Александр Радченко
68
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Купчин
Антон Купчин
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Никифоров
Владислав Никифоров