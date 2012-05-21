Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Делькин
Артем Делькин
36'
19'
79'
87
-
Гацко
Андрей Гацко
90
-
Малышев
Валерий Малышев
66'
81
Запасные
-
Земсков
Михаил Земсков
-
Усов
Антон Усов
-
Лобанов
Дмитрий Лобанов
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Втюрин
Павел Втюрин
Балтика
мин
-
Лапин
Иван Лапин
90
-
Сальников
Андрей Сальников
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Войдель
Роман Войдель
82
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
14'
69'
90
Запасные
-
Султанов
Павел Султанов
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Попов
Михаил Попов
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Роденков
Юрий Роденков